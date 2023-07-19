Какие изменения ждут такси в Петербурге с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября стартует реформа такси. Авторами законопроекта о реализации федерального закона по такси выступили депутаты Алексей Цивилев, Ольга Герасина и Михаил Барышников.

Согласно документу, существовать будет три реестра: легковые такси (машины), службы заказа и перевозчики (водители). Городское правительство будет предоставлять право на предоставление услуг на пять лет. Кроме того, все такси должны быть окрашены в единую расцветку – белый со светоотражающей желтой полосой.

Также разработан график перевода на общий экологический класс: с 1 сентября 2023 года до 31 августа 2024 – это третий и более, до 31 августа 2025 года — четвертый и более, с 1 сентября 2026 года — пятый и более.

При этом если разрешение выдано до начала действия реформы, его не отзывают, оно также действительно пять лет, даже при условии изменения правил. Особое внимание уделили и работе такси на территории аэропорта и вокзалов. На объектах были установлены накопительные площадки для такси, за их пределами оказывать услуги будет запрещено.

Как рассказал в беседе с «МК в Питере» представитель Общественного Совета по развитию такси по Северной столице и Ленинградской области Андрей Белов, на данный момент около 70 % таксистов работают без полиса ОСАГО из-за его высокой стоимости. Это говорит о том, что безопасность пассажиров – не на первом месте.

Эксперты считают, что реформа такси должна сделать этот бизнес более прозрачным, искоренить «серые» и «черные» схемы, работающие с 90-х годов. Таким образом, такси обяжут перекрасить авто, иметь страховку, а также экологический класс машины должен быть не ниже Euro-3.