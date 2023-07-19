«Главстрой Санкт-Петербург» откроет новое пространство со скейт-парком в Приморском районе до конца года

Девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» займется благоустройством новой общественной зоны площадью свыше 1,6 га в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Большое многофункциональное пространство, объединяющее спортивные и рекреационные зоны, появится на Юнтоловском проспекте уже к концу 2023 года.

Парковое пространство займет площадь около 16,4 тысяч квадратных метров. В новой локации для активного семейного отдыха будут действовать несколько спортивных зон: воркаут-площадка с турниками, деревянный настил с навесом для йоги, а также трюковая рампа для скейтбординга и памп-трек – трасса для заездов на самокатах и беговелах.

Кроме зон для занятий спортом, в проекте предусмотрены места для отдыха жителей и гостей квартала. Петербуржцы смогут поучаствовать в соседских праздниках на главной площади пространства, отдохнуть в тени деревьев на уличных лавочках и сфотографироваться с арт-объектами.

В южной части общественного пространства будет проложен новый отрезок сети велодорожек, соединяющий Юнтоловский проспект и социальные объекты в составе жилого комплекса – детский сад на 200 воспитанников и школу на 825 учеников, которые также будут сданы до конца текущего года. Для владельцев собак в отдалении от основных зон организуют специально оборудованную площадку для выгула и дрессировки домашних питомцев.

Рельеф общественной зоны дополнят геопластикой. Зеленые насыпные холмы покроют натуральным газоном, там же высадят взрослые деревья и кустарники.

Общественное пространство стало второй прогулочной аллеей в экорайоне «Юнтолово», связывающей жилые кварталы, будущий Центральный парк площадью 20 га и лесопарковую зону. В июле 2022 года для маленьких жителей «Юнтолово» был открыт первый «плейхаб», спроектированный с участием детских психологов. Там были установлены уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной систем. Для детей предусмотрены несколько игровых сценариев: полосы препятствий, оборудование для лазания, различные карусели, мини-скалодром, горки и огромная песочница-пляж с белым кварцевым песком.