Стало известно о готовности Петербурга к саммиту «Россия – Африка»

Город благоустроят максимально. Об этом заявили в Смольном.

Члены правительства Петербурга проинспектировали готовность города к саммиту «Россия – Африка». Было проверено состояние фасадов, остановочных пунктов и в целом благоустройство территорий. Особенно тщательно проверили гостиницы, территории, прилегающие к гостиницам, также – торговым комплексам, сообщила журналистам временно исполняющая обязанности заместителя начальника ГАТИ Анна Аронова.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на особый контроль взяли 1,5 тысячи объектов: фасады, остановки, заборы и строительные леса. На время саммита будут закончены или приостановлены все работы по благоустройству города, кроме реставрации Московских ворот. Однако вице-губернатор города Анатолий Повелий предложил повесить на строительные леса баннер с изображением исторического облика ворот.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита «Россия-Африка».