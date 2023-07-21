Сенаторы и депутаты не могут договориться о судьбе российских призывников

В Госдуме решили, что поднимать нижнюю планку призывного возраста с 18 до 21 года не нужно. Однако в Совете Федерации на это решение отреагировали довольно холодно — недавних школьников пока не торопятся снова звать в военкомат.

Не выполнили обещание

В пятницу, 21 июля, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что Госдума во втором чтении пересмотрела возраст призывников в России — отправиться в армию мужчины могут с 18 до 30 лет. При этом в конце 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил депутатам рассмотреть другой вариант — в стране должны были постепенно сместить нижнюю и верхнюю планку призыва. Представителей сильного пола изначально предлагалось отправить на срочную службу с 21 года до 30 лет.

Свое решение Картаполов объяснил так: призывной возраст повышать не стоит, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Интересно, что соответствующих опросов или санкционированных митингов при этом не проводилось.

В Совете Федерации идею не поддержали

Напомним, что законопроект проходит сначала три чтения в Госдуме, потом попадает в Совет Федерации на согласование и только потом уходит на подпись президенту. Поэтому у призывников еще есть шанс попробовать поступить в университеты — в ведомстве голосуют за поднятие нижней границы призывного возраста.

«Если Государственная дума успеет принять законопроект не позднее 27 июля, то мы готовы рассмотреть его 28 июля на пленарном заседании. Но опять же повторю: с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года», — передает агентство РИА Новости слова главы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.