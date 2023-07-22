«Зенит» выиграл со счетом 2:0 у «Пари НН»

Участие в новом сезоне стартовало для петербуржцев победой. Нижегородцы получили только красную карточку.

«Зенит» начал с победы в новом сезоне чемпионата России. Клуб из Петербурга в первом туре РПЛ обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 2:0. Матео Кассьерра забил два мяча. Во втором тайме защитник нижегородской команды получил красную карточку.

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Участие в новом сезоне чемпионата России для петербургских «сине-бело-голубых» началось с победы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МВД попросили перенести матч «Зенита» с «Ахматом». Причина в проведении ряда масштабных мероприятий в Петербурге. В городе введут некоторые ограничения. Саммит Россия – Африка пройдет в Петербурге 27 и 28 июля.