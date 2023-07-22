Семак стал тренером-рекордсменом по победам «Зенита»

Семак стал тренером-рекордсменом по победам «Зенита»
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Он смог обойти Садырина. У него насчитали 125 побед.

Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера. Он возглавляет «сине-бело-голубых» с 2018 года. Вместе с ним команда стала пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. Тренер смог установить рекорд клуба Северной столицы по количеству побед в качестве главного тренера. Об этом пишут петербургские СМИ.

В субботу, 22 июля, в первом за сезон матче Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН». Это 126 победа Семака в качестве тренера «Зенита». Он смог обойти Павла Садырина, у которого насчитали 125 побед. В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Ростова». Матч запланирован на 29 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» выиграл со счетом 2:0 у «Пари НН».

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