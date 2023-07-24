Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной драке между таксистом и петербуржцем

В Мурино таксист-мигрант подрался с клиентом — мужчина умер от полученных травм. Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о расследовании уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Уголовное дело было возбуждено из-за неприятной истории в Мурино. Так, у дома 12 по Воронцовскому бульвару был обнаружен труп 42-летнего мужчины. Следствие полагает, что петербуржце умер из-за потасовки с водителем такси. Подозреваемый — 23-летний житель одного из государств ближнего зарубежья. В настоящий момент фигурант задержан.

Ранее драка между жительницей петербургской коммуналки и мигрантом заинтересовала Бастрыкина.