Флаг петербургской компании установили на вершине горы Олимбос

На фоне полного запрета участия отечественных спортсменов в международных соревнованиях и безмолвия со стороны спортивных функционеров и чиновников — пропагандой спорта стали заниматься предприниматели. Они все больше оказывают поддержку простым любителям спорта. И речь не про обычные тренировки в фитнес-залах. В компаниях формируются инициативные команды, активно участвующие в различных состязаниях.

Наглядным примером поделилась с нами петербургская компания «Могилёвлифт». На вершине горы Олимбос острова Кипр менеджер отдела продаж компании Илья Адаскевич установил корпоративный флаг, — сообщает «Gazeta.SPb». Альпинист покорил высоту 1963 метра над уровнем моря, и этим подвигом восхитил весь свой коллектив.

По словам генерального директора «Могилёвлифт» Анатолия Черникова, в компании много людей, увлекающихся различными видами спорта, и они всегда получают поддержку от руководства.

«Здоровый образ жизни, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию — это важные качества любого человека. Опыт показывает, что такие сотрудники становятся отличными и квалифицированными специалистами», — цитирует «Gazeta.SPb» слова Анатолия Черникова.

В компании так же есть любители экстремальных видов спорта. Денис Корягин, заместитель руководителя компании «Могилёвлифт», постоянно принимает участие в городских и федеральных соревнованиях по дрифтингу. Этот красивый и захватывающий спорт определенно для самых отважных. Чтобы пройти трассу, гонщики используют технику управляемого заноса, пытаясь удержать максимально возможную скорость автомобиля и угол прохождения маршрута к траектории. Это задача явно не из лёгких. Но несмотря на это, на последнем этапе Кубка Санкт-Петербурга Денис дошел до 1/16 соревнования, а в знак поддержки своей компании он с гордостью нанёс фирменный логотип на свою машину.

Специалисты по корпоративной культуре подчеркивают: поддержка компанией увлечений сотрудников значительно улучшает командный дух и лояльность коллектива. Иногда руководство организует спортивные соревнования, а иногда инициатива исходит от самих сотрудников, после чего коллектив компании болеет и поддерживает спортсмена.

«Несколько раз в неделю мы с ребятами собираемся на открытом стадионе “Балтика”, чтобы поиграть в футбол. Два раза в год участвуем в соревнованиях Летнего и Зимнего Кубка по футболу среди любительских команд ОФФ «Северо-Запад». Кстати, на Зимнем Кубке 2023-го года наша команда заняла 2-ое призовое место! По традиции, соревнования привязываются и проходят в день матчей «Зенит Санкт-Петербург», и после наших турниров мы все вместе идём на стадион болеть за «Зенит», — рассказал Денис Бадеев, руководитель отдела продаж «Могилёвлифт».

Сплочённый коллектив – это основа эффективной работы любых организаций. Компания «Могилёвлифт» продемонстрировала прекрасные примеры благоприятной корпоративной культуры. Организация уже более 20 лет осуществляет поставки и монтаж лифтового оборудования по всей России, выполняя работы на различных объектах — как гражданских, так и промышленных.