СК нашел полицейского, который распространил информацию о семье убитой Дугиной

СК нашел полицейского, который распространил информацию о семье убитой Дугиной
Фото: Baltphoto

Полицейский за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Дело против фигуранта на завершающей стадии, отметил глава следственного комитета.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что стражи порядка поймали полицейского, который за деньги собирал информацию против семьи Дарьи Дугиной. Уголовное дело в отношении подозреваемого и его сообщника находится на завершающей стадии, передает агентство РИА Новости слова председателя СК.

«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела», — сообщил Бастрыкин.

Напомним, что в августе прошлого года машину Дарьи Дугиной подорвали в Подмосковье. Журналистка и политолог погибла на месте.

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СК нашел полицейского, который распространил информацию о семье убитой Дугиной
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