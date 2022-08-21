Уголовное дело об убийстве возбудили после подрыва автомобиля Дарьи Дугиной

Криминалисты, следователи и специалисты-взрывотехники все еще осматривают место ЧП. Фото: СК РФ

Криминалисты, следователи и специалисты-взрывотехники все еще осматривают место ЧП. Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной при подрыве машины в Подмосковье.

В ведомстве сообщили, что дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ).

Девушка погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Следствие установило, автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался во время движения, когда Дугина ехала в районе поселка Большие Вяземы. По данным правоохранителей, взрыв произошел из-за срабатывания взрывного устройства, установленного в машине. За взрывом последовал пожар. Девушка погибла на месте.

Криминалисты, следователи и специалисты-взрывотехники все еще осматривают место ЧП. Планируется провести судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую экспертизу.

Дарья Дугина работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. Отец девушки — известный философ, политолог, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство Александр Дугин.

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