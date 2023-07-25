Самолет с отказавшим двигателем долетел из Сочи в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» успешно приземлился в аэропорту «Шереметьево». Ранее борт подал сигнал об отказе одного из двигателей.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Сочи в Москву, успешно долетел до «Шереметьево» после отказа одного из двигателей.

«Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» сел в аэропорту «Шереметьево» после сработки датчика об отказе одного из двигателей», — сообщил источник в экстренных службах журналистам агентства РИА Новости.

Ранее на греческой Эвбее упал пожарный самолет Canadair, который боролся с возгоранием в районе селений Платанистос и Каристос. Очевидцы услышали сильный взрыв после крушения воздушного судна. Спасатели пытаются связаться с двумя пилотами, которые находились на момент трагедии в кабине, однако экипаж пока не отвечает.