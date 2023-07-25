Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора самой вкусной дыни

В августе стартует сезон бахчевых культур. Однако на прилавках уже с начала лета начали появляться ароматные дыни (которые с ботанической точки зрения относятся к овощам). Роспотребнадзор рассказал, стоит ли сейчас их покупать и как выбрать «самую-самую» дыню.

Когда стоит покупать?

Специалисты рекомендуют не торопиться и все же подождать недельку-другую — официальный сезон начинается только в конце лета. Однако многие уже успели попробовать дыни, которые уже довольно давно продаются.

Роспотребнадзор отмечает, что в таких плодах содержится большое количество нитратов, которых все же лучше избегать. При этом без этих добавок дыня не будет рано зреть, а следовательно не порадует сочностью и ярким вкусом. Поэтому производители и идут на этот «компромисс».

Также из-за раннего сбора в такой дыне содержится значительно меньше полезных нутриентов (в дыне содержатся витамины А, С, К и группы В, а также железо, кальций и другие полезные вещества).

Как правильно выбрать?

Итак, через несколько недель можно отправляться в магазин за самой вкусной дыней. Чтобы выбрать «ту самую», нужно постучать по плоду — если звук глухой, значит фрукт созрел. Если немного сжать ее, то вкусная дыня должна пружинить. Также нужно поскрести шкурку — у неспелого плода она не будет поддаваться. Отметим, что у дыни колхозницы шкурка должна быть гладкой, а у «торпеды» — шершавой.

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