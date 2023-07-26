На Стрельбищенской пожар не обошелся без пострадавших

Горожанина госпитализировали. Спасателям потребовалось менее часа на тушение.

Во вторник, 25 июня, на Стрельбищенской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 19:45. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в однокомнатной квартире на кухне происходило горение обстановки на площади два квадратных метра. В 20:03 пожар был ликвидирован. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован в медицинское учреждение. На вызове работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице. С огнем справились оперативно. Однако без жертв не обошлось.