Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице

С огнем справились оперативно. Однако без жертв не обошлось.

Во вторник, 18 июля, на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в результате которого скончался человек. Инцидент произошел в гараже. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 14:30. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит гараж размером 3х5 метров. Огонь охватил всю площадь. Со стихией удалось справиться к 15:03. На месте пожара обнаружен погибший. На вызове работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе пожарные тушат сто «квадратов» торговых точек. Пламя зафиксировали в торговом павильоне на улице Кораблестроителей, 34А. Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения МЧС, пламя захватило сто квадратных метров.