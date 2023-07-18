Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице

Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

С огнем справились оперативно. Однако без жертв не обошлось.

Во вторник, 18 июля, на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в результате которого скончался человек. Инцидент произошел в гараже. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 14:30. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит гараж размером 3х5 метров. Огонь охватил всю площадь. Со стихией удалось справиться к 15:03. На месте пожара обнаружен погибший. На вызове работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе пожарные тушат сто «квадратов» торговых точек. Пламя зафиксировали в торговом павильоне на улице Кораблестроителей, 34А. Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения МЧС, пламя захватило сто квадратных метров.

новости СПб пожар труп фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец погиб в пожаре на Софийской улице
В петербургском ЗакСе нашли замену ушедшему председателю КТР Царегородцеву
На набережной Лейтенанта Шмидта к Дню ВМФ вымыли памятник Ивану Крузенштерну
Сотрудники МЧС с вертолетом тушат пожар на Волхонском шоссе под Петербургом
В МВД попросили перенести матч «Зенита» с «Ахматом»
На Сиреневом бульваре вместо гаражей появится школа для детей-инвалидов за ...
Госдума приняла законопроект, согласно которому у россиян будет постоянное ...
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин