«Ленинский проспект» залило из-за коммунальной аварии

Инцидент никак не сказался на работе метро. Станцию заливало не один час.

Коммунальная авария на станции метро «Ленинский проспект» на юге Петербурга привела к затоплению перехода. Инцидент с теплосетями не имеет никакого отношения к метрополитену, заверили в подземке Северной столицы в беседе с журналистами.

По данным «МК в Питере», вода с потолка на станции лилась несколько часов. В пресс-службе метро пояснили, что проблема в теплосетях, на графике это не отражается, в подземке все сливается в лотки. Несмотря на коммунальную аварию, метрополитен продолжает работать в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что от метро «Московская» до аэропорта пустят дополнительные автобусы из-за саммита. Дополнительно на линии будут курсировать семь автобусов. Благодаря этому количество рейсов увеличится до 152, а интервал сократится до 8-20 минут в часы пиковой нагрузки.