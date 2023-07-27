В Тамбове 17 человек отравились в суши-баре: среди них есть дети

Административное производство уже возбудили. Проводится расследование.

В Тамбове 17 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, отравились едой из суши-бара. Детей госпитализировали. По предварительным данным, за медицинской помощью также обратились 13 взрослых.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на собственный источник, о тяжелых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет. Роспотребнадзор уже возбудил административное производство в отношении владельца заведения. Проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль сидра в Москве перенесли из-за массовых отравлений. Организатор мероприятия Алина Локтева рассказала, что причиной переноса фестиваля I Love Cider в 2023 году стали массовые случаи смертельного отравления сидром, зафиксированные в нескольких регионах России.