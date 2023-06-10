Фестиваль сидра в Москве перенесли из-за массовых отравлений

Фестиваль сидра «I Love Cider 2023» в Москве был перенесён по рекомендации властей в связи с массовым отравлением в регионах. Новая предположительная дата проведения мероприятия — 15 июля.

Фестиваль «I Love Cider» — мероприятие, в котором принимают участие производители отечественного сидра. Организатор мероприятия Алина Локтева рассказала, что причиной переноса фестиваля I Love Cider в 2023 году стали массовые случаи смертельного отравления сидром, зафиксированные в нескольких регионах России. По словам Локтевой, на данный момент проводить такое мероприятие не стоит, поскольку это может вызвать общественный резонанс.

Фестиваль перенести на июль. По предварительной дате, мероприятие состоится 15 июля. Организаторы также заявили, что все уже купленные билеты остаются действительными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по России изъяли больше 70 тысяч литров ядовитого «Мистера сидра».