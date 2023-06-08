По России изъяли больше 70 тысяч литров ядовитого «Мистера сидра»

В России ответственные службы продолжают разбираться с ядовитым алкогольным напитком «Мистер сидр», который попал в продажу и стал причиной гибели россиян. По данным на вечер четверга, 8 июня, по всей стране уже изъяли больше 71 тысячи литров этого спиртного.

Пивной напиток был произведен на территории Самарской области, но позднее его распространили для сбыта и по другим регионам Российской Федерации. По официальной информации, продукцию выявили в 17 субъектах РФ. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этом списке не оказалось.

В настоящее время все проверки продолжаются. Россиян призывают не употреблять «Мистер сидр» и сообщать, если обнаружен факт его продажи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что от отравления указанным алкогольным напитком погибло больше 30 человек.

Ранее сообщалось, что «Мистер Сидр» был произведен из спиртного, украденного со склада МВД.

Россия самарская область


 

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