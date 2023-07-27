Петербуржец насмерть задушил обидчика матери

Петербуржец насмерть задушил обидчика матери
Фото: Baltphoto

Захват оказался фатальным. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 26 июля, в полицию Приморского района Петербурга обратился житель Долгоозерной улицы и заявил, что ударил неизвестного мужчину в своей квартире. На место происшествия выехал наряд сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, полиция установила, что между матерью заявителя и ее знакомым начался конфликт и молодой человек решил вступиться за нее. Однако горожанин переборщил и удушающий прием оказался смертельным для оппонента. Смерть наступила в результате асфиксии. Труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве матери. Жителя Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области признали виновным по части1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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