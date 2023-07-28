Минздрав рассказал о 14 пострадавших из-за взрыва в Таганроге

Минздрав рассказал о 14 пострадавших из-за взрыва в Таганроге
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На месте взрыва в Таганроге работают медики, сообщили в Минздраве. В результате происшествия пострадали 14 человек, семерых из которых госпитализировали.

Минздрав рассказал о пострадавших во время взрыва в Таганроге. Как отметили в ведомстве, в больницы поступили семь человек, еще столько же людей были отпущены на амбулаторное лечение. Погибших, к счастью, нет.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв из-за украинской ракеты — эпицентр пришелся на территорию местного художественного музея. Минобороны России назвала происшествие террористической атакой. Позже губернатор Ростовской области сообщил, что система ПВО сбила недалеко от города еще один снаряд. В селе Самбек в одном из домов пробило крышу.

Ранее четыре человека погибли после неудачной посадки вертолета на Алтае.

взрыв минздрав происшествия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав рассказал о 14 пострадавших из-за взрыва в Таганроге
Путин наметил вектор сотрудничества с Африкой после саммита в Петербурге
Электронные визы для иностранцев начнут работать в начале августа
КГИОП решил через суд добиться реставрации здания Конного клуба на Крестовском
В Петербурге с третьей попытки планируют найти проектировщика для ...
На «Ладожской» восстановят исторические витражи
Четыре человека погибли после неудачной посадки вертолета на Алтае
Съезд с Парашютной улицы на КАД полностью перекроют на четыре часа