Петербургский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей после звонка в мессенджере

Петербургский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей после звонка в мессенджере
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Житель Санкт-Петербурга передал 800 тысяч рублей злоумышленникам, которые убедили его в якобы мошеннических действиях с его банковским счетом.

По словам пострадавшего, утром 24 июля в мессенджере ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Следственного комитета, «Центробанка» и полиции. Мошенники сообщили пенсионеру, что с его банковского счета могут быть списаны средства и убедили передать им все накопления.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина снял деньги в банкомате и в назначенное время встретился с злоумышленником около подъезда своего дома, передав 800 тысяч рублей. В полицию жители Петербурга обратился только спустя четыре дня после происшествия. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге отправили в колонию двух телефонных мошенников, которые обманом вынудили местного жителя перечислить им 135 миллионов рублей.

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