В Петербурге мошенники получили 135 млн рублей и срок в колонии

Аферистов нашла полиция. Они воспользовались популярной схемой.

В Петербурге суд отправил в колонию двух телефонных мошенников: от их действий 135 млн рублей лишился местный житель. Их подельник отделался условным сроком. Информацией об этом поделились в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

В марте 2021 года осужденные узнали, что у потерпевшего на карте находится крупная сумма. Они позвонили жертве под видом сотрудников технической поддержки банка и правоохранителей. Аферисты воспользовались схемой с переводом на «безопасный счет» и заполучили 135 млн рублей. Полиция смогла найти мошенников. Двое фигурантов получили по 4 и 8 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка в Петербурге выкинула из окна 800 тысяч рублей из-за уловки мошенников. Женщину якобы помочь поймать преступника по прозвищу Хрипатый.