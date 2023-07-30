С 31 июля в Кронштадте маршрут изменят семь автобусов

Изменения вступят в силу в понедельник. Об этом сообщил «Организатор перевозок».

В Кронштадте изменят маршруты автобусы № 2Л, 101, 101Э, 175, 207, 215, 406 с 31 июля. Причина в проведении ремонтных работ на Гражданской улице. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Организатора перевозок».

Конечной остановкой станет проспект Ленина для маршрутов № 2Л, 101Э, 175, 207, 215, 406. Кроме того, автобусы № 2Л, 101Э, 175, 207, 215, 406 пустят по Кронштадтскому шоссе по улице Зосимова, улице Велещинского, проспекту Ленина до конечной остановки «Гостиный двор». Маршрут №101 проляжет от Кронштадтского шоссе по улицам Зосимова и Восстания, проспекту Ленина, Советской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге до конца июля изменится автобусный маршрут №121. Автобус передвигается по северной части города. Изменения начнут действовать в понедельник.