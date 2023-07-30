В Петербурге до конца июля изменится автобусный маршрут №121

Автобус передвигается по северной части города. Изменения начнут действовать в понедельник.

С понедельника, 31 июля, в Петербурге изменится маршрут автобуса №121: к нему добавят еще одну остановку. Он курсирует по северной части города на Неве и соединяет улицу Жени Егоровой и перекресток улиц Киришской и Черкасова. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

В сообщении отмечается, что с 31 июля автобусы №121 будут следовать по боковому проезду улицы Руставели и далее по Лужской улице. Также на маршруте вводится новая остановка: «Улица Руставели, 48.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что запаркованность у санаториев под Петербургом изменила работу автобусов. Отдыхающие и родственники посетителей санаториев «Дюны» и «Белые ночи» устроили локальный транспортный коллапс недалеко от оздоровительного учреждения.