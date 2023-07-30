Петербуржцам рассказали о пользе малины

Плоды имеют массу свойств. В том числе помогают не набирать вес.

В России особой популярностью пользуется садовая малина. Самые популярные сорта: «Новость Кузьмина», «Награда», «Рубин», «Усанка», «Прогресс» и другие. В садовой малине содержатся сахара (до 9%), органические кислоты (около 2%), пектиновые вещества и витамины (С, В, В2, В6, РР, Е, каротин). Из малины делают варенье, желе и пастилу. О пользе ягоды сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Малина улучшает работу мозга за счет содержания антиоксидантов, а также помогает расти новым нервным клеткам. Пищевые волокна и полифенолы в малине помогают снижать уровень сахара в крови. Употребление ягоды снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает накопление тромбоцитов и снижает кровяное давление. Кроме того, плоды помогают держать вес. Употребление малины помогает бороться с артритом и замедляет старение кожи.

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