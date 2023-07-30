«Лахта Центр» загорится праздничной подсветкой по случаю Дня ВМФ

Свечение будет синим. Это отсылка к морской тематике.

«Лахта Центр» будет сиять праздничной подсветкой по случаю Дня Военно-морского флота, который с размахом отмечают в Петербурге в воскресенье, 30 июля. Информация об этом размещена в официальной группе «Лахта Центра» в социальной сети «ВКонтакте».

Небоскреб подсветят в ночь на понедельник, 31 июля. Включение запланировано на 22:00, а выключение – на 05:00. Судя по опубликованным кадрам, от башни будет исходить синее свечение, которое будет перекликаться с морской тематикой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что факелы Ростральных колонн зажгли в 11:00 в День ВМФ. Во второй раз Ростральные колонны вспыхнут в 21:00. Известно, что огни на стрелке Васильевского острова будут гореть до 23:30. Зрелище смогут увидеть все желающие, как местные жители, так и гости города на Неве.