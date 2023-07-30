В Петербурге на 15% подорожали машины с пробегом

Через полгода машины могут подорожать еще сильнее. Так считают эксперты.

Средняя стоимость подержанных машин в Петербурге подскочила на 15% за первое полугодие 2023 года. По данным сети дилерских центров, в среднем автомобиль с пробегом в 2023 году стоит более миллиона рублей.

Как сообщает «МК в Питере», по результатам июня средняя цена составила 1,14 миллиона рублей. Эксперты считают, что второе полугодие может завершиться еще более высокой стоимостью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на 543% выросли поставки китайских легковушек в Россию. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию за первые полгода 2023 года оценивается в 4,6 млрд долларов, а это в 6,4 раза (на 543%) превышает показатель за аналогичный период 2022 года (715 млн долларов). В июне текущего года поставки оцениваются в 1,03 млрд долларов, это максимум с начала года.