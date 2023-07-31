На Народной рецидивист проткнул соседа отверткой

Полицию вызвала свидетельница. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 30 июля, в полицию Невского района Петербурга поступило обращение от жительницы Народной улицы, заявившей, что ее сосед пытается убить мужчину. На вызов выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские задержали безработного местного жителя 1958 года рождения, который в квартире нанес удар отверткой в грудь россиянину 1965 года рождения на фоне возникшего конфликта. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Задержанный ранее неоднократно был судим. Его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала двоих подозреваемых по делу об избиении прохожего в Мурино. По словам очевидцев, во время ночной прогулки молодой человек заступился за девушек, к которым пристала компания из нескольких мужчин.