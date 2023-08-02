СК возбудил уголовное дело после обнаружения двух обгоревших тел в Красносельском районе

СК возбудил уголовное дело после обнаружения двух обгоревших тел в Красносельском районе
Фото: Baltphoto

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о причинение смерти по неосторожности после расследования обстоятельств смерти двух мужчин в лесопарке Красносельского района.

В ходе инициированной проверки выяснились, что в лесопарке мог произойти обрыв и возгорание высоковольтного провода, которые и стали причиной смерти петербуржцев. После расследования было возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.

На данный момент сотрудники СК осматривают место происшествия и допрашивают сотрудников организации, которые обслуживают участок в лесопарке, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 25 июля на территории лесопарка в Красносельском районе Петербурга были найдены тела мужчин с признаками воздействия на них тока высокого напряжения.

новости СПб расследование следственный комитет


 

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