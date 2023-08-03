Петербургские предприниматели попросили изменить статус фудтраков

На данный момент действуют ограничения. Они мешают работе бизнеса.

Петербургские предприниматели из сферы общественного питания обратились к городскому правительству с просьбой внести изменения в законодательство и приравнять фудтраки к нестационарным торговым объектам (НТО). Инициатива была озвучена на заседании по инвестициям Законодательного собрания в среду, 2 августа.

По данным «Ведомостей Санкт-Петербург», пока что фудтраки имеют две возможности: располагаться на частной территории или работать на ярмарках. Работа на городских участках земли имеет ограничения: стоять разрешено не более двух месяцев в квартал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пустыре в Петроградском районе может «вырасти» новый бизнес-центр. Об этом свидетельствуют данные проекта городской компании, одобрение правительства Северной столицы пока не получено.