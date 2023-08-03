Историк моды Васильев назвал три признака отсутствия вкуса у женщины

Специалист обратил внимание на ошибки в стиле, присущие многим женщинам. Он рассказал, как можно их исправить и выглядеть более привлекательно.

Историк моды и ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал о трех признаках отсутствия чувства стиля у женщины. Информацией об этом специалист поделился в своем телеграм-канале.

Прежде всего, историк моды дал совет отказаться от обилия украшений.

«Многие женщины предпочитают надевать все свои украшения сразу. На шее красуются несколько золотых цепочек, на каждом пальце есть кольцо, а на руках надеты и часы, и браслеты. Такое изобилие давно является признаком плохого вкуса», — заявил Васильев.

Кроме того, он высказался по поводу одежды одного цвета.

«Ваш гардероб полностью черный или только розовый? Это вас не украсит. Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете», — посоветовал модный эксперт.

Не стал молчать историк моды и по поводу того, что некоторые женщины носят одежду не по размеру. По его мнению, это также портит внешний вид.

«Каждая женщина хочет быть стройной. Но вещи на размер меньше не помогут вам достичь этого эффекта. Скорее наоборот», — поясняет Васильев.

Модный специалист порекомендовал с помощью одежды учиться подчеркивать достоинства и скрывать свои недостатки. Васильев считает, что хорошему вкусу никогда не поздно научиться и стильно выглядеть может каждая женщина.

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