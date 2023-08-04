Стилист Лисовец рассказал об антитрендах, популярных у россиянок

Граждане пытаются выглядеть хорошо. Однако иногда слишком перебарщивают.

Стилист Влад Лисовец поработал с многими звездами российского шоу бизнеса. Одна из самых успешных его работ – имидж Клавы Коки. Россияне обращаются к нему за советами в социальных сетях. Лисовец готов делиться знаниями и рассказал в беседе с журналистами об антитрендах, пользующихся особым спросом у женской половины населения России.

В интервью «Газете» специалист отмечает, что россиянки очень любят косметологические процедуры. Также по мнению стилиста женщинам стоит изменить отношение к накладным ресницам.

«Это прозвучит обидно для всех россиянок. Главный антитренд, который я вижу повсеместно в России, — это перекачанные губы и чудовищно наклеенные ресницы. Видно, что славянская девушка, — африканских ресниц и бровей у нее быть не может», — пояснил Лисовец.

Также стилист отметил, что россияне чрезмерно стараются подобрать идеальный образ, хотя стоит расслабиться и быть собой.

«У нас все наряжаются — лого, кстати, помогает в этом. Выходишь в город и видишь — все накрахмалены, обувь суперчистая, юбка только что отпарена, пальто прямиком с витрины. В образах людей нет жизни. Все очень чопорно, продуманно, порой симпатично, но с перебором. Сумка, обувь, аромат, мейкап, шляпка, ободок, очки — все лучшее сразу. Вот это самая большая проблема. Когда наши девушки собираются, они все время будто с кем-то соревнуются. Не знаю, может, с самими собой», — сетует Влад.

Кроме того, стилист «прошелся» по свадебным нарядам молодоженов. Он считает, что даже в этот день надевать все лучшее не стоит.

«Для меня мужчина и женщина на своей свадьбе — это милые, нежные, красивые, интеллигентные люди. Ни в коем случае не наряжайтесь как в последний раз. У нас, такое ощущение, люди рождаются, чтобы на свадьбу залачить волосы, сделать взрослую прическу, макияж из шоу. Недавно катался на велосипеде по городу и встретил невесту в платье императрицы. Было больно смотреть. Когда, скажем, не совсем достаток пытаются прикрыть шириной, сложностью, грубостью наряда, для меня это всегда выглядит смешно», — высказался стилист.

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