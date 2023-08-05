Сервис «Литресс» подтвердил утечку информации клиентов и начал внутренне расследование

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» сообщил Роскомнадзору об утечке более 3 миллионов данных своей клиентов.

В субботу, 5 августа в открытом доступе оказалась информацию о пользователях «Литрес». Речь идет о более чем 3 миллионах строчек с именами, фамилиями, адресами электронной почты и паролями зарегистрированных юзеров сервиса. ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании сообщил, что в «Литрес» об утечке знают и уже уведомили об инциденте Роскомнадзор.

Кроме того, на данный момент сотрудники службы безопасности книжного магазина начали принимать меры, в том числе и организовав внутренне расследование. При этом, как утверждают в сервисе, платежная информация клиентов осталось в безопасности, а все несанкционированные действия мнимых пользователей будут отменены.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мошенников, которые продавали песок вместо мобильных телефонов.