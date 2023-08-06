Спасатели Новой Ладоги обнаружили тело мужчины на реке Сязь

Спасатели Новой Ладоги обнаружили тело мужчины на реке Сязь
Фото: скриншот из группы «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Ленинградской области выпал из лодки и утонул в реке. Спасатели обнаружили тело мужчины только три дня спустя.

По информации Аварийно-спасательной службы Ленобласти, 3 августа поступила информация о пропавшем мужчине, который выпал из лодки в реке Сязь недалеко от города Новая Ладога в Ленобласти. Поисково-спасательные работы продолжались три дня и завершились только 6 августа, когда мужчину нашли мертвым.

«Сегодня дежурная смена обнаружила тело мужчины, доставила на берег и передала сотрудникам полиции», — говорится в сообщении пресс-службы Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Напомним, ранее пьяный мужчина в Краснодарском крае сделал предложение возлюбленной выйти за него замуж и утонул. После романтического вечера пара начала прыгать с пирса в реку, но в один момент мужчина начал звать о помощи.

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