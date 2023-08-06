Поклонники субкультуры фурри из Петербурга обезвредили мужчину с гранатой

Мужчина со страйкбольной гранатой пришел на фестиваль фурри в Удельном парке Санкт-Петербурга и хотел причинить вред участникам мероприятия.

Во время фестиваля подростки заметили мужчину в маске, скрывающей лицо. Неизвестный долго ходил по парку пока поклонники фурри не заметили в его руках гранату. Злоумышленника немедленно обездвижили, но в этот момент страйкбольная граната в его руках взорвалась.

Авторы Telegram-канала Mash на Мойке со ссылкой на слова очевидцев уточняют, что в результате происшествия несколько человек получили ожоги, в том числе и сам нападавший. Мотивы мужчины на данный момент выясняет полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили погоню с применением оружия за автомобилем, которым управляли молодые люди в состоянии наркотического опьянения.