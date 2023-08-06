Полиция задержала группу нарушителей после гонки по городу с применением оружия

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга устроили погоню за неадекватным водителем, которым оказался молодой человек в состоянии наркотического опьянения.

Вечером, 5 августа полицейские Невского района заметили автомобиль Chery Tiggo, который был взять на прокат в каршеринг. На просьбы остановить транспортное средство водитель не реагировал, и сотрудники правопорядка устроили погоню.

При этом транспортное средство создавало угрозу жизни и здоровью для других участников движения, и полицейские приняли решение применить оружие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В 23:15 были произведены выстрелы по колесам и водитель остановился.

Выяснилось, что за рулем оказался 21-летний житель Фрунзенского района. Вместе с ним в салоне сидели 18-летняя девушка и 19-летний парень. По информации полиции, молодые люди могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

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