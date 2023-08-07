В Ленобласти могут возвести памятник участникам СВО

В Ленобласти могут возвести памятник участникам СВО
Фото: Baltphoto

Монумент обсудят с семьями бойцов. Его планируют установить уже в следующем году.

В одном из городов Ленинградской области может появиться памятник участникам специальной военной операции (СВО). Планируется, что монумент будет общедоступным. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщает Online47, «надо трепетно подойти к тому месту, где это будет. Мы должны посоветоваться и с ребятами, и с семьями. И, конечно, никто сегодня не возьмет на себя смелость определить, какой должен быть памятник, то есть надо будет провести конкурс проектов, чтобы обязательно и семьи, и участники СВО, и общественность, и ветеранское движение высказали свое мнение», — высказался Дрозденко. Он отметил, что памятник должен появиться в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЛДПР предложили ввести налог для лечения бойцов СВО.

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В Ленобласти могут возвести памятник участникам СВО
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