Полиция нашла подозреваемых в избиении пенсионера за замечание на Гражданском проспекте

Пострадавшему потребовалась медпомощь. После он был отпущен домой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на пенсионера на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга. В воскресенье, 6 августа, в полицию обратился 62-летний петербуржец и сообщил, что он подвергся нападению из-за замечания, сделанного двум мужчинам, которые ругались матом будучи пьяными. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Ответом на замечание стало избиение и распыление баллончика в лицо. Правоохранители задержали подозреваемых жителей Красногвардейского района 36 и 43 лет. Составлены административные протоколы по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге таксист до смерти избил клиента и попал в полицию.