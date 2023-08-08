В Смольном петербуржцам рассказали о прогнозе на рост цен в ближайшие три года

Инфляция в городе значительно снизилась. В последующих годах ожидают большего замедления.

В 2023 году в Петербурге ожидается замедление темпа инфляции более чем в два раза сравнительно с 2022 годом. Данные об этом размещены в прогнозе социально-экономического развития города на 2024–2026 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Северной столицы.

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение уровня инфляции. В 2023 году размер потребительских цен на товары и услуги увеличится на 5,9%, годом ранее цифра достигла 13,48%. По результатам 2024 года рост цен должен составить 4,95%, а по итогам 2026 – 3,99%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге замедлилась годовая инфляция. Такая положительная динамика наблюдалась почти во всех регионах страны. Ускорение зафиксировано только в Архангельской области и Республике Бурятия.