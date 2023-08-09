Казанский стрелок Галявиев будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в ИК-6, больше известной как «Черный дельфин» в Соль-Ильцке Оренбургской области.

Расстрелявший семерых детей и двух учителей в 2021 году Галявиев будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине», пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана. Известно, что в ИК-6 содержатся самые опасные преступники, которые получили максимальные наказания. На данный момент, в колонии содержатся более 600 террористов, маньяков и серийных убийц.

Стоит отметить, что окончательные приговор Галявиеву был вынесен 13 апреля 2023 года после безуспешных попыток адвоката повлиять на решение судей и изменить срок своему подопечному. При этом казанский стрелок будет обязан выплатить компенсацию семьям погибших в размере 22 миллионов рублей.

Напомним, в мае 2021 года Галявиев расстрелял учителей и учеников казанской гимназии, в которой когда-то сам учился. После задержания преступника этапировали в Санкт-Петербург для проведения дополнительных экспертиз.