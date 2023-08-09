Мирового судью из Фрунзенского района лишили полномочий за пьяное вождение

Мирового судью из Фрунзенского района лишили полномочий за пьяное вождение
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге лишили полномочий мирового судью Фрунзенского района, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно вел себя за рулем.

После того, как сотрудники ГИБДД остановили мужчину, на которого поступила жалоба, пользователи социальных сетей узнали в нарушителе мирового судью Фрунзенского района. Водитель утверждал, что ему ничего не будет, однако сотрудники правоохранительных органов составили на нарушителя административный протокол.

Спустя пять дней объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что судья был лишен полномочий на основании решения квалификационной судейской коллегии.

Напомним, в начале августа сотрудники ДПС ОГИБДД по Курортному району задержали мирового судью за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов мужчина говорил о своих «родственных связях» в горсуде и утверждал, что ему ничего не будет.

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