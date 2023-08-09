В Курортном районе Петербурга начали снос незаконно построенного трехэтажного ресторана

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступил к демонтажу ресторана «Максим», который был признан незаконной постройкой.

В поселке Репино на Приморском шоссе начали снос трехэтажного ресторана. Как сообщает пресс-служба Смольного, ранее на аренду земельного участка между юрлицом и городом был заключен договор, действие которого истекло в 2018 году. После этого ККИ выявил, что на участке построено трехэтажное здание и через суд доказал, что ресторан – самострой и должен быть снесен.

Владельца недвижимости обязали снести здание за собственный счет, однако он этого не сделал, в связи с чем ККИ совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества приступили к демонтажу объекта. Владелец ресторана также будет обязан возместить стоимость работ.

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