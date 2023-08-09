Первый концерт в обновленном здании Консерватории планируют провести в 2024 году

Первый концерт в обновленном здании Консерватории планируют провести в 2024 году
Фото: скриншот с Google Maps

Генеральный директор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян рассказал о ходе реставрации здания Консерватории имени Римского Корсакова в Санкт-Петербурге.

Во время совещания по вопросам развития строительной отрасли гендиректор ППК «Единый заказчик» рассказал, что один из самых технически сложных этапов реконструкции Консерватории был завершен в апреле 2023 года.

В июне строители начали возводить купола из стекла и алюминия, а также увеличили «полезную» площадь здания на 600 квадратных метров для новых общественных пространств. Оганесян также отметил, что в здании уже восстановлено более двух тысяч элементов лепного декора, а провести первый концерт в Консерватории планируется я в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы ППК «Единый заказчик».

Ранее воссозданный памятник принцу Ольденбургскому открыли у больницы в Петербурге.

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