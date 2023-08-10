Семеновский мост через Фонтанку оборудуют пандусами к осени

Компания «Мостотрест» переоборудует Семеновский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге для удобства маломобильных граждан по просьбам жителей города.

Мост был построен в Северной столице еще в 19 веке и после многочисленных просьб петербуржцев будет оборудован пандусами для перемещения колясочников. По информации пресс-службы городского правительства, все работы будет проводить «Мостотрест», а начать передвигаться через Фонтанку по мосту маломобильные граждане смогут после 30 сентября.

Напомним, Семеновский мост перекинули через реку в 1738 году, однако в 1857 году мост перестроили под руководством инженера Федора Энрольда из-за ветхости кладки на опорах. Последний капитальный ремонт моста производился в 1949 году по проекту инженера Павла Баженова.

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