В Петербурге начнут действовать ограничения на правила пользования электросамокатами

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга договорился с каршеринговыми компаниями об установке правил для эксплуатации самокатов.

Так, с 15 августа 2023 года компании Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» внесут корректировки в прокатные системы. Эксплуатация электросамокатов будет ограничено на территории музея-заповедника «Петергоф», а также на территории восьми туристических локациях в Кронштадте.

Кроме того, на 90 улицах в центре Северной столицы передвижение самокатов будет ограничено до 15 километров в час, а на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы Комтранса.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал о планах внести в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий штрафы за вождение электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения.