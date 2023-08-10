В Петербурге начнут действовать ограничения на правила пользования электросамокатами

В Петербурге начнут действовать ограничения на правила пользования электросамокатами
Фото: Baltphoto

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга договорился с каршеринговыми компаниями об установке правил для эксплуатации самокатов.

Так, с 15 августа 2023 года компании Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» внесут корректировки в прокатные системы. Эксплуатация электросамокатов будет ограничено на территории музея-заповедника «Петергоф», а также на территории восьми туристических локациях в Кронштадте.

Кроме того, на 90 улицах в центре Северной столицы передвижение самокатов будет ограничено до 15 километров в час, а на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы Комтранса.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал о планах внести в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий штрафы за вождение электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения.

новости СПб ограничения электросамокаты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начнут действовать ограничения на правила пользования ...
В авиакомпании «Россия» не замечают искажения исторических фактов
Полиция Петербурга раскрыла подробности смертельной аварии с грузовиком на КАД
Спрос на новостройки бизнес-класса уменьшился в Петербурге на 55%
Фестиваль в Карельском зоопарке внес коррективы в маршрут «Ласточки» из ...
Церемонию вручения премии «Эмми» перенесли впервые за 22 года
Грузовик опрокинулся на легковой автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга
Петербуржцы могут на один день стать пожарными во время фестиваля спасателей