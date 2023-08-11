На проспекте Металлистов произошло крупное ДТП: есть пострадавшие

На проспекте Металлистов произошло крупное ДТП: есть пострадавшие
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Участникам аварии потребовалась госпитализация. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

На проспекте Металлистов в Петербурге в пятницу, 11 августа, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия. Движение оказалось затруднено. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Около семи утра водитель «ВАЗ» не справился с управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda и после с автомобилем Haval. По предварительной информации, пострадали трое: водитель отечественного авто и пассажирка Skoda примерно 20 и 45 лет соответственно в тяжелом состоянии госпитализированы. Пассажира «ВАЗ» также передали медикам. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двухнедельного младенца с травмами госпитализировали после ДТП в Петроградском районе.

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