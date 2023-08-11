«Автотор» из Калининграда интересуется петербургским заводом Hyundai

«Автотор» из Калининграда интересуется петербургским заводом Hyundai
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Вопрос о запуске производства обсуждается на государственном уровне. В процессе участвует и президент.

В России активно обсуждают перспективы освоения «Автотором» петербургского завода Hyundai. Правительство Калининградской области направило соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что «Автотор» может запустить в Северной столице массовое производство автомобилей и двигателей внутреннего сгорания. Российский лидер поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать вопрос.

Как сообщает 110КМ, «Автотор» берется в кратчайшие сроки модернизировать производственные линии петербургского завода Hyundai и перезапустить сборку гибридных автомобилей, которые работают на газомоторном топливе, и двигателей к ним. Согласно оценке, производство может выпускать более 200 тысяч автомобилей в год.

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