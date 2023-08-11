У стрелки Васильевского острова столкнулись два теплохода

У стрелки Васильевского острова столкнулись два теплохода
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с двумя теплоходами у стрелки Васильевского острова. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по Северо-Западу.

По предварительной информации, 10 августа теплоход «Москва-85», следуя со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом «Роб Рой». В результате столкновения пострадавших нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с нового причала на Крестовском острове запустят первый теплоход. Петербуржцы и гости города смогут проехать по туристическим маршрутам. Причал соединил Елагин остров с Васильевским островом и парком 300-летия. Он расположен в нескольких минутах от станции метро «Крестовский остров».

катер новости СПб транспортная прокуратура


 

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