В Смольном хотят заплатить бойцам СВО по 500 тысяч рублей, однако есть условия

Прежде всего, боец должен быть петербуржцем. Постановление пока не подписано.

В администрации Петербурга рассматривают возможность введения новой выплаты бойцам специальной военной операции (СВО). Планируется подписание соответствующего постановления. Однако для получения средств есть определенные условия.

Так, на средства могут рассчитывать обладатели орденов РФ за заслуги в ходе СВО. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации Северной столицы. Власти планируют оказать дополнительную социальную поддержку лицам, участвующим или принимавшим участие в СВО.

В документе указано, что Смольный готов заплатить по 500 тысяч рублей добровольцам, содействующим в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, а также гражданам, проходящим или проходившим службу в войсках национальной гвардии России, обладающим званием Героя России или награжденным орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации на Украине, которые являются ветеранами боевых действий.

Согласно постановлению, вводится возможность единоразового получения выплаты для участников СВО, которых наградили званием Героя или орденами в ходе спецоперации. Если боец был ранен или погиб, на деньги имеет право претендовать его семья.

Главным условием получения средств является наличие места жительства в городе на Неве. На данный момент администрация Петербурга еще не подписала постановление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти могут возвести памятник участникам СВО. Монумент обсудят с семьями бойцов. Его планируют установить уже в следующем году.