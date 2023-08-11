На развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года выделят 1,5 трлн рублей

Развитие будет осуществляться в том числе за счет региональных проектов. Об этом заявили в Смольном.

Администрация Петербурга намерена выделить на развитие здравоохранения в городе более 1,5 трлн рублей на период с 2023 по 2028 год. Соответствующее постановление уже подписали в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В документе указано, что развитие здравоохранения города будет осуществляться и за счет региональных проектов, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, на развитие детского здравоохранения, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и других.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские врачи вернули зрение подростку с редкой патологией. Это первая подобная операция, прошедшая успешно. Девочка начала видеть к своему дню рождения.